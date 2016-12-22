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Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие

22 декабря 2016 08:34
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Новости России. В переходе у станции метро «Коломенская» в Москве прогремел взрыв. Как сообщают российские издания, взорвался газовый баллон.

По последним данным, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет России:
В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки. В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения.

Белоруска пострадала во время взрыва у метро «Коломенская» в Москве (здесь подробнее).

Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие -1

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что метро работает в штатном режиме.

Кто понесет ответственность за случившееся, еще предстоит выяснить.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.

# Взрыв газа

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