Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие

Новости России. В переходе у станции метро «Коломенская» в Москве прогремел взрыв. Как сообщают российские издания, взорвался газовый баллон.

По последним данным, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.



Следственный комитет России:

В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки. В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения.