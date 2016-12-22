Белоруска пострадала во время взрыва у метро «Коломенская» в Москве

Новости Беларуси. Белоруска, которая пострадала 22 декабря при взрыве в Москве у станции метро «Коломенская», выписана из больницы. Наша соотечественница получила незначительные травмы.

Это произошло утром. Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к его разгерметизации, последующему взрыву и возгоранию. В результате инцидента пострадали шесть человек. Двоим из них потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Легкий, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Среди пострадавших оказалась наша соотечественница, гражданка Беларуси. Девушке 26 лет, она косметолог, работает в Москве. Но полученные ею повреждения не носили тяжелого характера. Побывала в московском лечебном учреждении, получила необходимую медицинскую помощь и в настоящее время находится дома, покинула больницу. Надеемся, с ней все будет в порядке.