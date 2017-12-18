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Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Гамбурге

18 декабря 2017 09:40
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Новости Германии. Взрыв прогремел на железнодорожной станции в центре немецкого Гамбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Гамбурге-1

По словам полицейских, все указывает на то, что в оставленном пакете сдетанировала пиротехника. В момент взрыва рядом с опасным предметом никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Стражи порядка разыскивают подозреваемого.

Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Гамбурге-4

# Фотофакт # Взрыв

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