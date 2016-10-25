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Взрыв на ночном рынке в Таиланде: погиб один человек, 17 ранены

25 октября 2016 07:12
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Новости Таиланда. Несколько часов тому назад прогремел взрыв на ночном рынке в Таиланде. Погиб один человек, 17 ранены. Нападение было совершено в городе Паттани одноименной провинции, расположенной на юге страны. В этом и соседних регионах активны исламские сепаратисты, которые совершают атаки на полицейские и армейские подразделения.

Взрывы в людных местах, когда жертвами являются рядовые граждане были достаточно редки до недавних пор: боевики активизировались лишь в последние два-три месяца. От их рук за последние 12 лет на юге Таиланда погибли около 6,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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