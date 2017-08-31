Взрыв на химзаводе в Хьюстоне: пострадали 10 человек

Новости Беларуси. 10 человек пострадали в результате взрывов на химзаводе в американском Хьюстоне. Сейчас горят несколько участков предприятия. Над местом ЧП поднимается плотный дым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происшествие было прогнозируемым. О нем предупреждало руководство завода. Об опасностях взрыва или пожара заговорили вскоре после того, как наводнение вывело из строя энергосистему предприятия, а затем и устройства охлаждения химических веществ. Из домов в радиусе 2,5 километров эвакуировали всех жителей.