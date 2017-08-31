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Взрыв на химзаводе в Хьюстоне: пострадали 10 человек

31 августа 2017 13:43
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Новости Беларуси. 10 человек пострадали в результате взрывов на химзаводе в американском Хьюстоне. Сейчас горят несколько участков предприятия. Над местом ЧП поднимается плотный дым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происшествие было прогнозируемым. О нем предупреждало руководство завода. Об опасностях взрыва или пожара заговорили вскоре после того, как наводнение вывело из строя энергосистему предприятия, а затем и устройства охлаждения химических веществ. Из домов в радиусе 2,5 километров эвакуировали всех жителей.

Взрыв на химзаводе в Хьюстоне: пострадали 10 человек-1

Наводнение в Хьюстоне спровоцировал ураган «Харви». Его уже называют одним из самых разрушительных в истории Америки. Жертвами стихийного бедствия стали 30 человек. Есть пропавшие без вести. Сумма ущерба колоссальная – более 23 миллиардов долларов.

# Техногенные катастрофы

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