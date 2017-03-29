Выход Британии из Евросоюза: Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit

Согласно условиям Лиссабонского договора государство, пожелавшее покинуть объединение, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления.

Между тем, первые «плоды» этого процесса страна начнет пожинать совсем скоро.

После британского референдума выросла инфляция, а национальная валюта (фунт стерлингов) обесценилась почти на 20%. Кроме того, многие банки намерены перебраться из королевства на континент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.