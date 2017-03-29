Уведомление о запуске Brexit глава Евросовета получит 29 марта

Новост Великобритании. Великобритания начала процедуру выхода из Евросоюза. Премьер-министр страны Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске Brexit. Оно будет передано главе Евросовета Дональду Туску 29 марта.

Тем временем в правительстве Британии уже идет совещание по вопросу выхода. Позже Тереза Мэй сделает специальное заявление для парламента о начале процедуры. Окончательно покинуть Евросоюз