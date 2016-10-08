Выборы в грузинский парламент: какая партия выдвинет кандидата в премьеры?

Новости Грузии. В Грузии выбирают новый парламент. На 150 депутатских мандатов претендуют выдвиженцы от почти 20 политических партий.

Основная борьба разворачивается между правящей «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением».

Избирком ожидает если не рекордную, то уж точно высокую явку. Эти выборы – первые после реформы грузинского парламента. После закрепления нововведений документально полномочия депутатского корпуса значительно расширились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.