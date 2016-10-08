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Выборы в грузинский парламент: какая партия выдвинет кандидата в премьеры?

08 октября 2016 13:13
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Новости Грузии. В Грузии выбирают новый парламент. На 150 депутатских мандатов претендуют выдвиженцы от почти 20 политических партий.

Основная борьба разворачивается между правящей «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением».

Избирком ожидает если не рекордную, то уж точно высокую явку. Эти выборы – первые после реформы грузинского парламента. После закрепления нововведений документально полномочия депутатского корпуса значительно расширились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, партия, сформировавшая парламентское большинство, будет выдвигать кандидата в премьеры.

# Выборы в Грузии

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