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Выборы спикера палаты представителей США являются угрозой для Украины

08 октября 2023 10:05
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Колумнист CBS News Кэтрин Уотсон выразила опасение по вопросу судьбы Украины в связи с избранием председателя палаты представителей США. Об этом пишет РИА Новости.
 
Она отмечает, что дальнейшая помощь Киеву вызывает все большие споры, а уменьшение поддержки Киева у республиканцев отражает настроение в обществе Америки. 

Запрос лидера Америки Джо Байдена о предоставлении Украине помощи в размере 24 млрд долларов вызвал противодействие со стороны республиканцев, что повлекло за собой временное прекращение работы правительства и уход Кевина Маккарти с поста спикера. Сейчас у США нет новых средств на Украину, а ранее выделенных субсидий хватит лишь на краткосрочную перспективу.

# Международная политика # Кевин Маккарти

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