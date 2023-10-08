Выборы спикера палаты представителей США являются угрозой для Украины

Колумнист CBS News Кэтрин Уотсон выразила опасение по вопросу судьбы Украины в связи с избранием председателя палаты представителей США. Об этом пишет РИА Новости.



Она отмечает, что дальнейшая помощь Киеву вызывает все большие споры, а уменьшение поддержки Киева у республиканцев отражает настроение в обществе Америки.

Запрос лидера Америки Джо Байдена о предоставлении Украине помощи в размере 24 млрд долларов вызвал противодействие со стороны республиканцев, что повлекло за собой временное прекращение работы правительства и уход Кевина Маккарти с поста спикера. Сейчас у США нет новых средств на Украину, а ранее выделенных субсидий хватит лишь на краткосрочную перспективу.