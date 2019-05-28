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Вучич: армия отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы

28 мая 2019 11:19
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Новости Сербии. Армия Сербии приведена в полную боевую готовность. Решение принято после того, как спецподразделения самопровозглашенной Республики Косово вторглись на территорию сербских муниципалитетов и задержали местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вучич: армия отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы-1

Их точное количество пока не известно. Возмущенные жители строят баррикады, на улицах слышны выстрелы. Президент Вучич заявил, что армия страны отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы.

Вучич: армия отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы-4

Ранее он предложил признать, что Сербия больше не контролирует Косово и с непризнанной республикой необходимо налаживать контакт.

# Международная политика # Александр Вучич # Фотофакт

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