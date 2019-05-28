Вучич: армия отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы

Новости Сербии. Армия Сербии приведена в полную боевую готовность. Решение принято после того, как спецподразделения самопровозглашенной Республики Косово вторглись на территорию сербских муниципалитетов и задержали местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их точное количество пока не известно. Возмущенные жители строят баррикады, на улицах слышны выстрелы. Президент Вучич заявил, что армия страны отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы.