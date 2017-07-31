В Таиланде десятки населенных пунктов оказались под водой в результате ливней

Новости Таиланда. Ливни в Таиланде привели к масштабному наводнению. Подтопленными оказались десятки населенных пунктов. В одной из провинций вода поднялась более, чем на метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти уже сообщили о готовности ввести режим чрезвычайного положения. Несмотря на то, что синоптики обещают скорое улучшение погоды, для ликвидации последствий разгула стихии потребуется не менее 10 дней. Для помощи населению в наиболее пострадавшие районы направлены военные и волонтеры.