Направился в сторону Абхазии. В Грузии продолжается спецоперация по задержанию мужчины, который захватил заложников

Новости Грузии. Спецоперация по задержанию злоумышленника, захватившего заложников продолжается в Грузии. По итогам многочасовых переговоров, он отпустил всех сотрудников и клиентов банка в обмен на представителя МВД и сумму в полмиллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ним и еще тремя заложниками нападавший покинул здание и скрылся на предоставленной ему полицейской машине. О пострадавших в результате операции не сообщается. Освобожденных людей допрашивают следователи. По данным правоохранителей, злоумышленник направился в сторону Абхазии.