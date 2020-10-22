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Направился в сторону Абхазии. В Грузии продолжается спецоперация по задержанию мужчины, который захватил заложников

22 октября 2020 08:33
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Новости Грузии. Спецоперация по задержанию злоумышленника, захватившего заложников продолжается в Грузии. По итогам многочасовых переговоров, он отпустил всех сотрудников и клиентов банка в обмен на представителя МВД и сумму в полмиллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Направился в сторону Абхазии. В Грузии продолжается спецоперация по задержанию мужчины, который захватил заложников-1

Вместе с ним и еще тремя заложниками нападавший покинул здание и скрылся на предоставленной ему полицейской машине. О пострадавших в результате операции не сообщается. Освобожденных людей допрашивают следователи. По данным правоохранителей, злоумышленник направился в сторону Абхазии.  

Направился в сторону Абхазии. В Грузии продолжается спецоперация по задержанию мужчины, который захватил заложников-4

21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина захватил отделение банка города Зугдиди. Он отпустил всех пожилых людей, за остальных заложников потребовал выкуп.  

# Захват заложников # Фотофакт

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