Прямой эфир

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»

29 июля 2023 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Будет ли польский бросок на Киев или экскурсия вагнеровцев в Варшаву?

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Им будет казаться, что они разыгрывают спектакль, повышая ставки, а в результате могут сорваться в реальные боевые действия.

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Юрий Дудкин, военный эксперт:
Боевое столкновение между Россией и Польшей будет. Когда? Это вопрос времени. Видимо, тогда, когда Польша, войско польское, вторгнется на территорию Украины.

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Открыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы.

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Польша – это не та страна, которая способна сегодня нанести поражение России. Это надо четко понимать. Она может только создать для нее сложности геостратегического плана.

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Олег Волошин, народный депутат Украины 9 созыва:
Никто в Минске не настроен антипольски, есть настроения, связанные с неприятием курса польского истеблишмента, находящегося при власти, но совсем не антипольские настроения.

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Юрий Дудкин:
Всеобщая ненависть к бандеровщине, я подчеркиваю, в польском обществе существует, и на это в нашей работе, идеологической работе, нужно делать очень большую ставку.

«САСС уполномочен заявить». Смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 30 июля, в 21:00. И в это же время на нашем YouTube-канале.

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Богодель # Юрий Дудкин # Александр Лукашенко # Олег Волошин # Каринэ Геворгян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генерал ФРГ Фрейдинг: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике из-за российских мин
29 июля 2023 10:45

Генерал ФРГ Фрейдинг: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике из-за российских мин

ВСУ применяют устаревшие снаряды производства КНДР
29 июля 2023 10:19

ВСУ применяют устаревшие снаряды производства КНДР

Музыкант Гарик Сукачёв экстренно доставлен в больницу
29 июля 2023 10:09

Музыкант Гарик Сукачёв экстренно доставлен в больницу