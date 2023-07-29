Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Будет ли польский бросок на Киев или экскурсия вагнеровцев в Варшаву?
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Им будет казаться, что они разыгрывают спектакль, повышая ставки, а в результате могут сорваться в реальные боевые действия.
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Боевое столкновение между Россией и Польшей будет. Когда? Это вопрос времени. Видимо, тогда, когда Польша, войско польское, вторгнется на территорию Украины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Открыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Польша – это не та страна, которая способна сегодня нанести поражение России. Это надо четко понимать. Она может только создать для нее сложности геостратегического плана.
Олег Волошин, народный депутат Украины 9 созыва:
Никто в Минске не настроен антипольски, есть настроения, связанные с неприятием курса польского истеблишмента, находящегося при власти, но совсем не антипольские настроения.
Юрий Дудкин:
Всеобщая ненависть к бандеровщине, я подчеркиваю, в польском обществе существует, и на это в нашей работе, идеологической работе, нужно делать очень большую ставку.
«САСС уполномочен заявить». Смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 30 июля, в 21:00. И в это же время на нашем YouTube-канале.