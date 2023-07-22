ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село близ Белгорода

ВСУ подвергли обстрелу кассетными снарядами село Журавлевка Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

В итоге был выпущен 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Кроме этого, из гранатомета украинские боевики подвергли обстрелу Журавлевку, сделав десять выстрелов, и ударили дроном-камикадзе. Также по поселку Щетиновка было произведено девять артиллерийских выстрелов, два гранатометных выстрела и сбросили одно подрывное устройство с беспилотника. Глава области уточнил, что в населенных пунктах района жертв и разрушений нет.

В июле президент США Джо Байден решил передать Киеву кассетные боеприпасы. Подобные снаряды запрещены международной конвенцией, однако США, Украина, Китай и Россия не ратифицировали это соглашение. Неправительственная структура Human Rights Watch заявила, что поставки Киеву такого оружия ведут к страданию мирного населения и грозят международным осуждением его применения.