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Встреча делегаций РФ и Украины может состояться в 13:00 в Стамбуле

02 июня 2025 07:45
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Встреча делегаций РФ и Украины может состояться в 13:00 в Стамбуле-0

Встреча между российской и украинской делегациями состоится сегодня предположительно в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.

Украину вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров. Состав российской делегации остается неизменным: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Киев представит проект мирного урегулирования, а Москва – проект меморандума о будущем мирном договоре. 

Ранее, 16 мая, стороны провели свою первую за три года встречу, договорившись об обмене пленными и обсудив прекращение огня. Обмен на сегодняшний день уже завершен.

Фото: pixabay

# Россия # Украина

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