Встреча делегаций РФ и Украины может состояться в 13:00 в Стамбуле

Встреча между российской и украинской делегациями состоится сегодня предположительно в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.

Украину вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров. Состав российской делегации остается неизменным: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Киев представит проект мирного урегулирования, а Москва – проект меморандума о будущем мирном договоре.

Ранее, 16 мая, стороны провели свою первую за три года встречу, договорившись об обмене пленными и обсудив прекращение огня. Обмен на сегодняшний день уже завершен.