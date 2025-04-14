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Вспышка кори – количество заражённых в США превысило 700 человек

14 апреля 2025 07:33
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В США новые вспышки кори. Количество зараженных в 25 штатах превысило 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка кори – количество заражённых в США превысило 700 человек-2

С начала 2025 года зафиксировано три летальных исхода. Около трети заболевших – дети до пяти лет, а 97 % инфицированных не были привиты. Министр здравоохранения призвал население вакцинироваться. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что в случае ухудшения ситуации власти примут решительные меры. Отметим, за весь прошлый год в Штатах было зафиксировано около 300 случаев заболевания корью.

# США

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