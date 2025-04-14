Вспышка кори – количество заражённых в США превысило 700 человек

С начала 2025 года зафиксировано три летальных исхода. Около трети заболевших – дети до пяти лет, а 97 % инфицированных не были привиты. Министр здравоохранения призвал население вакцинироваться. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что в случае ухудшения ситуации власти примут решительные меры. Отметим, за весь прошлый год в Штатах было зафиксировано около 300 случаев заболевания корью.