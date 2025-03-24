Все полуфинальные пары Лиги наций УЕФА определились

Участники полуфиналов Лиги Наций уже определены: сборная Германии сразится с Португалией, а Испания – с Францией. Об этом пишет ТАСС.

Поединки пройдут 4 и 5 июня, а финал и игра за третье место - 8 июня в Штутгарте и Мюнхене.