Все полуфинальные пары Лиги наций УЕФА определились

Участники полуфиналов Лиги Наций уже определены: сборная Германии сразится с Португалией, а Испания – с Францией. Об этом пишет ТАСС.
Поединки пройдут 4 и 5 июня, а финал и игра за третье место - 8 июня в Штутгарте и Мюнхене.
Участники полуфиналов Лиги Наций уже определены: сборная Германии сразится с Португалией, а Испания – с Францией. Об этом пишет ТАСС.
Поединки пройдут 4 и 5 июня, а финал и игра за третье место - 8 июня в Штутгарте и Мюнхене.
Фото: pixabay
Турция, Сербия, Бельгия и Греция прошли квалификацию в Лигу А, а Ирландия, Словения и Косово начнут будущий сезон в Лиге В. Действующий чемпион – сборная Испании.