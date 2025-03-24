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Все полуфинальные пары Лиги наций УЕФА определились

24 марта 2025 07:29
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Участники полуфиналов Лиги Наций уже определены: сборная Германии сразится с Португалией, а Испания – с Францией. Об этом пишет ТАСС.

Поединки пройдут 4 и 5 июня, а финал и игра за третье место - 8 июня в Штутгарте и Мюнхене.

Все полуфинальные пары Лиги наций УЕФА определились-1

Фото: pixabay

Турция, Сербия, Бельгия и Греция прошли квалификацию в Лигу А, а Ирландия, Словения и Косово начнут будущий сезон в Лиге В. Действующий чемпион – сборная Испании.

# Футбол

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