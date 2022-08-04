ВС Китая будут отрабатывать действия по морской и воздушной блокаде острова Тайвань

Китай начал крупномасштабные учения вокруг Тайваня. Боевые стрельбы проходят и в небе, и на море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Минобороны КНР, Вооруженные силы будут отрабатывать действия по морской и воздушной блокаде острова. В связи с этим Пекин до полудня 7 августа закрыл небо и запретил морское сообщение в зоне маневров. Отметим, там проходят оживленные торговые пути.

Военная активность Китая началась на следующий день после посещения Тайваня главы палаты представителей США Нэнси Пелоси, хотя Китай неоднократно предупреждал Вашингтон о серьезных последствиях этого визита. Пекин расценил его как угрозу своей независимости и уже заявил, что не потерпит подрыва политики Китая.