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Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в Азербайджане увеличен до 65 лет

10 марта 2017 13:12
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Новости Азербайджана. До 65 лет увеличен возраст выхода на пенсию в Азербайджане. Поправки в соответствующий закон 10 марта принял парламент этой страны.

Сейчас мужчины в Азербайджане работают до 63, а женщины – до 60 лет. Согласно обновленному законодательству, независимо от пола уходить на заслуженный отдых все будут в одинаковом возрасте. Повышаться он будет поэтапно – ежегодно на шесть месяцев. Таким образом, для мужчин пенсионный возраст будет увеличен  к 2021 году, а для женщин – к 2027-му, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пенсии

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