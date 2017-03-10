Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в Азербайджане увеличен до 65 лет

Новости Азербайджана. До 65 лет увеличен возраст выхода на пенсию в Азербайджане. Поправки в соответствующий закон 10 марта принял парламент этой страны.

Сейчас мужчины в Азербайджане работают до 63, а женщины – до 60 лет. Согласно обновленному законодательству, независимо от пола уходить на заслуженный отдых все будут в одинаковом возрасте. Повышаться он будет поэтапно – ежегодно на шесть месяцев. Таким образом, для мужчин пенсионный возраст будет увеличен к 2021 году, а для женщин – к 2027-му, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.