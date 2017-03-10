На вокзале в Дюссельдорфе выходец из бывшей Югославии напал на людей с топором: не менее 7 человек ранены

Новости Германии. На вокзале немецкого Дюссельдорфа неизвестный напал на людей. По словам очевидцев, преступник вышел из поезда и стал беспорядочно размахивать топором. Не менее семи человек получили ранения. Полиция эвакуировала людей и остановила движение поездов.

При попытке убежать злоумышленник получил травму и был схвачен стражами порядка. Позже выяснилось, что 36-летний выходец из бывшей Югославии имеет проблемы с психикой. Вокзал до сих пор не возобновил работу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Случившееся не связывают с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.