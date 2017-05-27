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Возбуждено уголовное дело факту столкновения поездов в Хмельницкой области Украины

27 мая 2017 14:59
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Новости Украины. Железнодорожная авария произошла в Хмельницкой области Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали, по меньшей мере, 6 человек, в том числе дети.

Возбуждено уголовное дело факту столкновения поездов в Хмельницкой области Украины-1

Пассажирский поезд, в одном из вагонов которого ехали школьники, следовал из Киева в Каменец-Подольский.

При подъезде к станции он врезался в грузовой состав.

Движение на аварийном участке было приостановлено. Причину инцидента пока не называют. Возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Авария в Украине

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