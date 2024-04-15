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Восточные районы Испании охватили масштабные пожары

15 апреля 2024 07:50
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Более 200 человек эвакуированы из-за масштабных пожаров, которыми охвачены восточные районы Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Восточные районы Испании охватили масштабные пожары-1

Самый большой ущерб стихия нанесла провинции Аликанте. Там уже уничтожено около тысячи гектаров лесов. Хотя с огнем борются несколько сот пожарных, остановить его пока не удается. Пламя приблизилось к жилым домам нескольких населенных пунктов. Местные власти объявили повышенный уровень опасности.

# Пожар # Новости Испании

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