Военный конфликт Израиля и Палестины, день 4-й. Погибли более 1,5 тысячи человек, свыше 7 тысяч ранены

Продолжаем следить за конфликтом Израиля и Палестины. К концу подходит четвертый день противостояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы не прекращаются. Число жертв и пострадавших растет. Погибшими числятся более 1,5 тысячи человек, свыше 7 тысяч ранены.

Под огнем сейчас израильский Ашкелон. По городу выпущено больше сотни ракет. Неспокойно и в секторе Газа. Израиль направил дополнительную военную технику к границе с анклавом. Мировое сообщество отслеживает ход боевых действий. Так, ООН собирает доказательства военных преступлений, совершенных сторонами.

А Всемирная организация здравоохранения призывает открыть гуманитарный коридор в Газу. Против блокады выступили и главы МИД ЕС. Они настаивают в частности на том, чтобы все желающие могли покинуть сектор.

Всем очень грустно. Мы скучаем по нашим людям и молимся с нашими друзьями за наших солдат, полицию и правительство. Мы должны решить проблему и положить конец этому конфликту.