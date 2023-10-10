Израиль прекратил подачу электроэнергии, топлива и воды в сектор Газа

ВВС Израиля вернули из Европы сотни своих военных. Они будут задействованы в операции против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщают местные СМИ. Противостояние сторон продолжается. Число жертв и пострадавших растет. Среди погибших более полутора тысяч человек, свыше 7 тысяч – ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Израиля с сектором Газа действует полная блокада. Прекращена подача электроэнергии, топлива и воды. Риски такого решения Израиля уже оценили в ООН. По мнению экспертов, ситуация затрагивает свыше 600 тысяч человек и может привести к острой нехватке питьевой воды. Кроме того, в больницах в скором времени закончатся медикаменты. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала открыть гуманитарный коридор для осуществления критически важных поставок в Газу. Этот вопрос ВОЗ сейчас прорабатывает с агентствами-партнерами.