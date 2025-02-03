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Военное ведомство ФРГ выступило против повышения расходов на оборону до 5% ВВП

03 февраля 2025 08:19
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Военное ведомство ФРГ выступило против повышения расходов на оборону до 5 % ВВП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военное ведомство ФРГ выступило против повышения расходов на оборону до 5% ВВП-2

Руководство министерства заявляет, что показатель, на котором настаивают в США, «слишком велик в масштабах одной Германии». Берлин не может позволить себе таких трат – особенно при нынешнем положении дел. Вклад страны в обороноспособность НАТО должен быть соизмерим с ее масштабами, считают в минобороны и призывают обсудить решение на встрече всех участников альянса. Отметим, сейчас Германия переживает экономический спад, банкротятся предприятия.

# Германия # Международная политика

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