Военное ведомство ФРГ выступило против повышения расходов на оборону до 5% ВВП

Руководство министерства заявляет, что показатель, на котором настаивают в США, «слишком велик в масштабах одной Германии». Берлин не может позволить себе таких трат – особенно при нынешнем положении дел. Вклад страны в обороноспособность НАТО должен быть соизмерим с ее масштабами, считают в минобороны и призывают обсудить решение на встрече всех участников альянса. Отметим, сейчас Германия переживает экономический спад, банкротятся предприятия.