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Водитель заснул за рулём – в Мексике в ДТП погибли 12 человек

22 ноября 2023 11:49
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12 человек погибли в крупной аварии на востоке Мексики. Там автобус вылетел с дороги и врезался в одну из опор моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель заснул за рулём – в Мексике в ДТП погибли 12 человек-1

На место происшествия прибыли подразделения Национальной гвардии, аварийные дорожные бригады, а также машины скорой помощи из соседних районов. В больницы доставлены 58 пассажиров, семеро из них – в критическом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. По основной версии виновником аварии стал водитель, который заснул за рулем. Хотя не исключается, что к ней могла привести и техническая неисправность автобуса.

# ДТП # Новости Мексики # Фотофакт

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