Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией с 1991 года

Эксперты сообщают об угрозе взрыва: танкер может взлететь на воздух в любой момент.

Новости Китая. У восточного побережья Китая уже вторые сутки не могут потушить пожар на нефтяном танкере. Огонь вспыхнул после столкновения с сухогрузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают десятки поисково-спасательных и аварийных бригад из нескольких стран. Они пытаются обнаружить 30 моряков, которые пропали без вести после происшествия. Осложняется ситуация погодными условиями.

Тем временем специалисты подсчитывают размер экологического ущерба. По их словам, речь идет о самой серьезной аварии с 1991 года, когда 260 тысяч тонн нефти разлились у побережья Анголы.