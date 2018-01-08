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Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией с 1991 года

08 января 2018 16:57
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Новости Китая. У восточного побережья Китая уже вторые сутки не могут потушить пожар на нефтяном танкере. Огонь вспыхнул после столкновения с сухогрузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты сообщают об угрозе взрыва: танкер может взлететь на воздух в любой момент.

Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией с 1991 года-1

На месте ЧП работают десятки поисково-спасательных и аварийных бригад из нескольких стран. Они пытаются обнаружить 30 моряков, которые пропали без вести после происшествия. Осложняется ситуация погодными условиями.

Тем временем специалисты подсчитывают размер экологического ущерба. По их словам, речь идет о самой серьезной аварии с 1991 года, когда 260 тысяч тонн нефти разлились у побережья Анголы.

# Фотофакт # Экология

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