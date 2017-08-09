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В Греции младенческая смертность за последние годы возросла на четверть

09 августа 2017 15:55
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Новости Греции. В Греции, которая все глубже уходит в пучину экономического кризиса, за последние годы более чем на четверть возросла младенческая смертность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2010 году в стране ввели меры жесткой экономии, чтобы выбраться из долговой ямы.

Однако с тех пор уровень жизни населения, наоборот, с незавидной скоростью катится вниз. В стране высокая безработица и низкие зарплаты, расходы на здравоохранение урезают. Некоторые эксперты проводят прямую линию причин младенческой смертности с этими факторами.

В Греции младенческая смертность за последние годы возросла на четверть-1

# Кризис в Греции # Фотофакт

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