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В Кении полиция открыла огонь по демонстрантам, недовольным итогами президентских выборов

09 августа 2017 15:52
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Новости Кении. Полиция Кении открыла огонь по протестующим после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты вышли на улицы и начали провоцировать правоохранителей и устраивать поджоги после объявления предварительных итогов голосования.

В соответствии с ними лидирует действующий президент Ухуру Кениата – у него 55 % голосов.

С небольшим отставанием за ним следует его главный соперник – экс-премьер страны Раила Одинга. Оппозиция с такими итогами не согласна и заявляет, что база данных избиркома подверглась хакерской атаке, и результаты выборов оказались подтасованы.

В Кении полиция открыла огонь по демонстрантам, недовольным итогами президентских выборов-1

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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