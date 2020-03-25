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Во время утренней службы в храме Кабула произошёл теракт

25 марта 2020 11:22
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Новости Афганистана. Боевики атаковали храм в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во время утренней службы в храме Кабула произошёл теракт-1

Инцидент произошёл во время утренней службы, когда в помещении находились около 150 прихожан.

Террористы взорвали бомбу у входа в здание, а затем проникли внутрь.

Во время утренней службы в храме Кабула произошёл теракт-4

В результате нападения погибли 11 человек. Ещё 7 граждан были ранены. Правоохранителям удалось ликвидировать злоумышленников. На месте происшествия работают медики. Пострадавших доставляют в больницы. 

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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