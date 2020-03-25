Во время утренней службы в храме Кабула произошёл теракт

Новости Афганистана. Боевики атаковали храм в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл во время утренней службы, когда в помещении находились около 150 прихожан. Террористы взорвали бомбу у входа в здание, а затем проникли внутрь.