Серия торнадо обрушилась на штаты Алабама и Миссисипи

Новости США. Целая серия торнадо прокатилась по американским штатам Алабама и Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Целая серия торнадо прокатилась по американским штатам Алабама и Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате разгула стихии несколько человек получили травмы. Точных данных о количестве пострадавших пока нет.
Сильный ветер повредил десятки домов, повалил деревья. Сообщается о сбоях в подаче электричества. В пострадавших районах работают сотрудники экстренных служб.
По данным синоптиков, мощные бури и торнадо в ближайшее время могут обрушиться на штаты Арканзас и Джорджия.