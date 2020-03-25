Серия торнадо обрушилась на штаты Алабама и Миссисипи

Новости США. Целая серия торнадо прокатилась по американским штатам Алабама и Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разгула стихии несколько человек получили травмы. Точных данных о количестве пострадавших пока нет.

Сильный ветер повредил десятки домов, повалил деревья. Сообщается о сбоях в подаче электричества. В пострадавших районах работают сотрудники экстренных служб.