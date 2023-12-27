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Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и детей

27 декабря 2023 06:48
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Французские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и детей-1

Их тела были найдены в Рождество в квартире в пригороде Парижа. По данным следствия, супруге и двум дочерям убийца нанес так много ножевых ранений, что эксперты не смогли установить их точное количество. А своих сыновей он утопил в ванной. Полиция задержала мужчину и завела уголовное дело. 33-летний подозреваемый ранее привлекался за домашнее насилие и состоял на учете у психиатра. Последние месяцы отмечены чередой убийств детей, совершенных отцами в парижском регионе.

# Убийство # Новости Франции

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