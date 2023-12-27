Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и детей

Их тела были найдены в Рождество в квартире в пригороде Парижа. По данным следствия, супруге и двум дочерям убийца нанес так много ножевых ранений, что эксперты не смогли установить их точное количество. А своих сыновей он утопил в ванной. Полиция задержала мужчину и завела уголовное дело. 33-летний подозреваемый ранее привлекался за домашнее насилие и состоял на учете у психиатра. Последние месяцы отмечены чередой убийств детей, совершенных отцами в парижском регионе.