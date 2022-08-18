Во Франции во время шторма затопило Марсель – город практически весь ушёл под воду

Новости Франции. Три человека (в том числе один ребенок) погибли во время урагана и шторма на юге Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Корсике сильный ветер, град и проливной дождь оставили без электричества более 45 тысяч домов. Повалены десятки деревьев, разбиты сотни машин. Остров, который очень популярен у туристов, пока не сможет на них зарабатывать. Власти пытаются как можно скорее ликвидировать последствия разгула стихии.