Во Франции во время предвыборного митинга напали на кандидата в президенты

Произошло это в пригороде Парижа во время предвыборного митинга Эрика Земмура. Когда он в сопровождении охраны пробивался к трибуне, на него неожиданно напал мужчина. Он схватил политика за шею и пытался его повалить. Охрана быстро отбила от нападавшего Земмура, но тот успел получить небольшие травмы. Задержан и человек, который таким способом решил выказать недовольство программой потенциального президента. Ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.