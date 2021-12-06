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Во Франции во время предвыборного митинга напали на кандидата в президенты

06 декабря 2021 21:12
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Новости Франции. Во Франции напали на кандидата в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции во время предвыборного митинга напали на кандидата в президенты-1

Произошло это в пригороде Парижа во время предвыборного митинга Эрика Земмура. Когда он в сопровождении охраны пробивался к трибуне, на него неожиданно напал мужчина. Он схватил политика за шею и пытался его повалить. Охрана быстро отбила от нападавшего Земмура, но тот успел получить небольшие травмы. Задержан и человек, который таким способом решил выказать недовольство программой потенциального президента. Ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.  

# Нападение # Эрик Земмур # Фотофакт

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