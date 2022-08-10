Во Франции разрешили АЭС сливать горячую воду в реки

Новости Франции. Во Франции разрешили атомным электростанциям сливать неохлажденную воду в реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции разрешили атомным электростанциям сливать неохлажденную воду в реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти решили пожертвовать экологией ради того, чтобы они могли нормально работать при аномальной жаре, которая установилась в стране. В правительстве обещали тщательно следить за тем, чтобы это не повлияло на состояние рек. Но экологи считают, что это решение преступное, и не верят, что власти предпримут какие-то реальные шаги по защите природы.