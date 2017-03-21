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Во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

21 марта 2017 10:37
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Новости Франции. Во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты. В предвыборной гонке участвуют 11 человек. Однако поспорить на публику решили только пятеро из них, лидеры предвыборных опросов.

Практически три с половиной часа политики говорили об экономической ситуации, месте страны в мире и социальной модели современной Франции. Наиболее убедительным было трио: социал-либерал Эммануэль Макрон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон и националистка Марин Ле Пен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции

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