Видеофакт: в Китае поезд пустили прямо через жилой дом

Решение провести транспортную систему прямо по этажам жилого дома было принято местными властями из-за слишком плотной застройки в Чунцине и перенаселенности города. По разным данным, в городе проживает от 28 до 40 миллионов человек.

Архитекторы утверждают, что дом спроектирован таким образом, чтобы поглощать шум от поезда.