Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

Новости Франции. Во Франции расследуют громкое дело, связанное с жестким избиением темнокожего продюсера, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырем правоохранителям, причастным к инциденту, предъявили обвинения в насильственных действиях при исполнении, а также в служебном подлоге.

Инцидент произошел 21 ноября в Париже. Пострадавший шел по улице без маски, а увидев полицейских и, видимо, испугавшись возможного штрафа, попытался спрятаться в своей квартире. Стражи порядка последовали за ним.

Зайдя в здание, они начали избивать и оскорблять мужчину. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как полицейские применяют дубинки, а также светошумовые гранаты.