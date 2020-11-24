Во Франции протестуют мигранты. Они против зачисток их лагерей

Люди выступают против регулярных зачисток их лагерей, а также требуют предоставить им места для проживания. Дело в том, что на минувшей неделе в пригороде Парижа был закрыт один из палаточных городков мигрантов. Из двух тысяч беженцев во временные центры переселили большинство, но не всех. Несколько сотен человек остались на улице. Чтобы расчистить площадь от незваных гостей, в центр города прибыли десятки правоохранителей. Стражи порядка действовали достаточно жестко, применяли против беженцев дымовые шашки и слезоточивый газ.