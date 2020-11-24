Во Франции протестуют мигранты. Они против зачисток их лагерей

Новости Франции. Жестким разгоном завершился протест мигрантов в центре Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 400 беженцев собрались на площади Республики и установили там палатки.
Новости Франции. Жестким разгоном завершился протест мигрантов в центре Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 400 беженцев собрались на площади Республики и установили там палатки.
Люди выступают против регулярных зачисток их лагерей, а также требуют предоставить им места для проживания. Дело в том, что на минувшей неделе в пригороде Парижа был закрыт один из палаточных городков мигрантов. Из двух тысяч беженцев во временные центры переселили большинство, но не всех. Несколько сотен человек остались на улице. Чтобы расчистить площадь от незваных гостей, в центр города прибыли десятки правоохранителей. Стражи порядка действовали достаточно жестко, применяли против беженцев дымовые шашки и слезоточивый газ.
По некоторым данным, под горячую руку полицейских попали и журналисты. После того, как репортеры отказались прекратить съемку, начались потасовки. Инцидент произошел на фоне рассмотрения в стране спорного законопроекта «О глобальной безопасности», согласно которому планируют запретить фотографировать и публиковать изображения полицейских при исполнении. Документ уже поддержала Национальная ассамблея, теперь его должны рассмотреть в Сенате.
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