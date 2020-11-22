Массовые протесы в Париже: люди выступают против законопроекта «О глобальной безопасности»

Новости Франции. В Париже десятки тысяч человек вышли на акцию против законопроекта «О глобальной безопасности». Он пока не принят: его поддержала лишь Национальная ассамблея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже десятки тысяч человек вышли на акцию против законопроекта «О глобальной безопасности». Он пока не принят: его поддержала лишь Национальная ассамблея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые часы манифестация проходила мирно, но к вечеру обстановка накалилась. Дело дошло до разгона водометами. Демонстранты жгли костры посреди дороги и бросали петарды и бутылки в полицейских.
Акция протеста закончилась столкновениями и задержаниями, минимум 10 человек получили ранения. В полицию летели камни. Правоохранители применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.