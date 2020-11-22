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Массовые протесы в Париже: люди выступают против законопроекта «О глобальной безопасности»

22 ноября 2020 12:16
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Новости Франции. В Париже десятки тысяч человек вышли на акцию против законопроекта «О глобальной безопасности». Он пока не принят: его поддержала лишь Национальная ассамблея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые протесы в Париже: люди выступают против законопроекта «О глобальной безопасности»-1

Первые часы манифестация проходила мирно, но к вечеру обстановка накалилась. Дело дошло до разгона водометами. Демонстранты жгли костры посреди дороги и бросали петарды и бутылки в полицейских.

Массовые протесы в Париже: люди выступают против законопроекта «О глобальной безопасности»-4

Акция протеста закончилась столкновениями и задержаниями, минимум 10 человек получили ранения. В полицию летели камни. Правоохранители применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.

# Акции протеста # Фотофакт

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