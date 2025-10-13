Число жертв наводнений и оползней в Мексике возросло до 40 человек

Приходит время ботанических экспериментов с «Ясенями», «Орешниками» и «Тополями» – Ордуханян

«Зеленский даже не понимает, заявляет, что он там будет какие-то дроны делать или еще что-то – с тобой никто больше никто не будет танками и бронетранспортерами воевать. Приходит время совершенно другого оружия».