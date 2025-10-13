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Число жертв наводнений и оползней в Мексике возросло до 40 человек

13 октября 2025 06:24
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Число жертв наводнений и оползней в южных регионах Мексики возросло до 40 человек, десятки пропали без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв наводнений и оползней в Мексике возросло до 40 человек-2

Для ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более пяти тысяч военнослужащих и спасателей. Наиболее пострадавшие штаты – Идальго и Веракрус. Здесь повреждены тысячи зданий, пропало электричество. Согласно прогнозам, ливни будут идти еще несколько дней. Уровень угрозы остается повышенным. Тропический циклон «Раймонд», который обрушился на регион неделю назад, стал причиной катастрофы.

# Мексика

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