Во Франции неизвестные перерезали оптоволоконные кабели 6 департаментов

Во Франции через три дня после серии диверсий, направленных против железнодорожных перевозчиков, атакам подверглась инфраструктура основных телефонных операторов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что в шести департаментах неизвестные перерезали оптоволоконные кабели, из-за чего в центральных регионах страны наблюдались отключения мобильной связи и перебои интернет-соединения. Это принесло немало неудобств организаторам Олимпиады. Впрочем, это не одна проблема.