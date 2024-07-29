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Во Франции неизвестные перерезали оптоволоконные кабели 6 департаментов

29 июля 2024 13:38
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Во Франции через три дня после серии диверсий, направленных против железнодорожных перевозчиков, атакам подверглась инфраструктура основных телефонных операторов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции неизвестные перерезали оптоволоконные кабели 6 департаментов-1

Сообщается, что в шести департаментах неизвестные перерезали оптоволоконные кабели, из-за чего в центральных регионах страны наблюдались отключения мобильной связи и перебои интернет-соединения. Это принесло немало неудобств организаторам Олимпиады. Впрочем, это не одна проблема.

Во Франции неизвестные перерезали оптоволоконные кабели 6 департаментов-4

Второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов отменен из-за плохого качества воды в Сене. По утверждению оргкомитета, качество воды ухудшилось из-за проливных дождей. Соревнования по триатлону должны начаться уже завтра, 30 июля, но теперь место их проведения остается загадкой.

# Новости Франции

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