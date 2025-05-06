Во Франции началась забастовка железнодорожников

Они требуют повышения зарплаты и более точного составления графиков, которые, по их словам, слишком часто меняются в последнюю минуту. И акция протеста, по словам профсоюзов, набирает обороты. Если сегодня на работу не вышли тысячи сотрудников вокзалов и технических служб, отвечающих за движение и обслуживание составов, то уже завтра к ним присоединятся машинисты поездов. Эта стачка совпала с началом длинных выходных, когда традиционно увеличивается количество пассажиров.