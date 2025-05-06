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Во Франции началась забастовка железнодорожников

06 мая 2025 13:33
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Десятки поездов не вышли 6 мая на маршрут во Франции. Тысячи пассажиров вынуждены пересмотреть свои планы. Причиной стала национальная забастовка железнодорожников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции началась забастовка железнодорожников-2

Они требуют повышения зарплаты и более точного составления графиков, которые, по их словам, слишком часто меняются в последнюю минуту. И акция протеста, по словам профсоюзов, набирает обороты. Если сегодня на работу не вышли тысячи сотрудников вокзалов и технических служб, отвечающих за движение и обслуживание составов, то уже завтра к ним присоединятся машинисты поездов. Эта стачка совпала с началом длинных выходных, когда традиционно увеличивается количество пассажиров.

# Акции протеста

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