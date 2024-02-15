Прямой эфир

Во Франции из-за забастовки могут остановиться все поезда

15 февраля 2024 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Далека от разрешения ситуация во Франции. Руководство железных дорог не пришло к соглашению с сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять часов переговоров закончились ничем.

Во Франции из-за забастовки могут остановиться все поезда-1

Представители профсоюза кондукторов так и не смогли достучаться до вышестоящего начальства. В итоге надбавок за переработку и льгот при выходе на пенсию работникам не видать. Бюджет компании этого не предусматривает. Реакция активистов ожидаема. 16 февраля они начнут масштабную забастовку, результатом которой станет транспортный коллапс. В стране могут остановиться все поезда, и сотни тысяч французов рискуют застрять на вокзалах.

# Забастовка # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
В ВСУ назвали ситуацию под Авдеевкой критической
15 февраля 2024 16:37

В ВСУ назвали ситуацию под Авдеевкой критической

Опрос: рейтинг Зеленского в Украине упал на 13% после отставки Залужного
15 февраля 2024 15:21

Опрос: рейтинг Зеленского в Украине упал на 13% после отставки Залужного

Премьер Словакии: Россия не уйдет из Донбасса и Крыма
15 февраля 2024 15:02

Премьер Словакии: Россия не уйдет из Донбасса и Крыма