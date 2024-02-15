Во Франции из-за забастовки могут остановиться все поезда

Новости Франции. Далека от разрешения ситуация во Франции. Руководство железных дорог не пришло к соглашению с сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять часов переговоров закончились ничем.

Представители профсоюза кондукторов так и не смогли достучаться до вышестоящего начальства. В итоге надбавок за переработку и льгот при выходе на пенсию работникам не видать. Бюджет компании этого не предусматривает. Реакция активистов ожидаема. 16 февраля они начнут масштабную забастовку, результатом которой станет транспортный коллапс. В стране могут остановиться все поезда, и сотни тысяч французов рискуют застрять на вокзалах.