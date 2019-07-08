Прямой эфир

В США суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

08 июля 2019 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой. В соответствующем постановлении указано, что средства Пентагона не могут быть направлены на возведение барьера без согласия Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой-1

Таким образом, федеральный суд удовлетворил иски нескольких правозащитных организаций и властей ряда южных американских штатов, где губернаторами являются демократы.

Напомним, президент Трамп добивался выделения из бюджета Пентагона примерно 2,5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В США суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой-4

В США суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой-6

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин
07 июля 2019 13:23

Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне
07 июля 2019 13:00

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне

В Греции проходят досрочные парламентские выборы: у кого есть шансы на победу
07 июля 2019 12:53

В Греции проходят досрочные парламентские выборы: у кого есть шансы на победу