Новости США. В США суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой. В соответствующем постановлении указано, что средства Пентагона не могут быть направлены на возведение барьера без согласия Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.