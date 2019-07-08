Новости США. В США суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой. В соответствующем постановлении указано, что средства Пентагона не могут быть направлены на возведение барьера без согласия Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, федеральный суд удовлетворил иски нескольких правозащитных организаций и властей ряда южных американских штатов, где губернаторами являются демократы.
Напомним, президент Трамп добивался выделения из бюджета Пентагона примерно 2,5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.