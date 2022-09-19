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Во Франции допустили точечное отключение электричества зимой

19 сентября 2022 14:14
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Новости Франции. Во Франции зимой могут точечно отключать электричество. Об этом заявил президент французского Комитета по регулированию энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции допустили точечное отключение электричества зимой-1

Сначала предприятиям и домохозяйствам отправят уведомление о необходимости сократить потребление газа и электричества. Если это не поможет, отключения электричества не миновать. Планируется, что электроэнергии не будет в течение нескольких часов в отдельных коммунах или кварталах. Меры, мягко говоря, радикальные, но другого варианта у Европы пока что нет.

# Кризис в ЕС # Эммануэль Варгон # Новости Франции # Фотофакт

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