Во Франции допустили точечное отключение электричества зимой

Новости Франции. Во Франции зимой могут точечно отключать электричество. Об этом заявил президент французского Комитета по регулированию энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала предприятиям и домохозяйствам отправят уведомление о необходимости сократить потребление газа и электричества. Если это не поможет, отключения электричества не миновать. Планируется, что электроэнергии не будет в течение нескольких часов в отдельных коммунах или кварталах. Меры, мягко говоря, радикальные, но другого варианта у Европы пока что нет.