В Калифорнии эвакуируют диких животных из-за лесных пожаров

Новости США. Пожары в Калифорнии уже разрушили десятки домов, но, по всему судя, это лишь начало: огонь подступился к порогам 2 тысяч особняков и коттеджей, а остановить его у пожарных нет никакой возможности.

Непросто людям, но по-настоящему туго приходится животным: крупных хищников из природных резерваций взялись вывозить добровольцы.

В пригороде Лос-Анджелеса ждут очереди на эвакуацию десятки львов, тигров, гиббонов, которые прежде обитали в окрестных центрах разведения и сохранения диких животных.

Зверье пребывает в панике, многие из них страдают от интоксикации дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.