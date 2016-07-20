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Во Франции будет продлён режим ЧП: нападения в стране продолжаются

20 июля 2016 08:34
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Новости Франции. Национальная ассамблея Франции одобрила продление режима чрезвычайного положения ещё на полгода. Ранее его планировали снять 26 июля. Однако теракт в Ницце заставил президента Франсуа Олланда и парламент пересмотреть это решение. И, видимо, не зря.

Только за минувшие сутки в пятой республике произошло несколько нападений. На юге страны вооруженный мужчина забаррикадировался в отеле. Вскоре его задержали.

Кроме этого, неизвестный с ножом в руках напал на женщину с детьми в туристическом лагере. У 8-летней девочки повреждено легкое, а её состояние сейчас оценивается как крайне тяжелое. Нападавшего также схватила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Фотофакт # Теракт в Ницце

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