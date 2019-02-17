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Во Франции автомобиль въехал в толпу протестующих «жёлтых жилетов»

17 февраля 2019 12:47
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Новости Франции. Протесты во Франции. Четырнадцатая акция движения «желтых жилетов» прошла в Париже и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции автомобиль въехал в толпу протестующих «жёлтых жилетов»-1

Во Франции автомобиль въехал в толпу протестующих «жёлтых жилетов»-3

Манифестации сопровождались агрессией в отношении полиции – в стражей порядка летели камни и бутылки, в ответ полиция применяла слезоточивый газ. В Париже в ходе столкновений было задержано более 20 человек.

А во французском Руане в толпу протестующих «желтых жилетов» въехал автомобиль. Медицинская помощь потребовалась нескольким демонстрантам. Водитель нажал на газ после того, как в его машину неизвестные начали бросать камни, а несколько человек забрались на капот.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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