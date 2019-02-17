Во Франции автомобиль въехал в толпу протестующих «жёлтых жилетов»

Новости Франции. Протесты во Франции. Четырнадцатая акция движения «желтых жилетов» прошла в Париже и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестации сопровождались агрессией в отношении полиции – в стражей порядка летели камни и бутылки, в ответ полиция применяла слезоточивый газ. В Париже в ходе столкновений было задержано более 20 человек.

А во французском Руане в толпу протестующих «желтых жилетов» въехал автомобиль. Медицинская помощь потребовалась нескольким демонстрантам. Водитель нажал на газ после того, как в его машину неизвестные начали бросать камни, а несколько человек забрались на капот.