Во Флориде при столкновении нескольких автомобилей и большегрузов погибли 6 человек

Новости США. Массовое ДТП в американском штате Флорида привело к гибели шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще восемь пострадавших были госпитализированы с места происшествия.
Новости США. Массовое ДТП в американском штате Флорида привело к гибели шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще восемь пострадавших были госпитализированы с места происшествия.
На дороге столкнулись две легковушки и несколько большегрузов, которые перевозили дизельное топливо. В результате аварии на дорогу вылилось почти 200 литров воспламенившегося горючего.
Прибывшие к месту ЧП пожарные устранили возгорание. Правоохранители ведут расследование случившегося.