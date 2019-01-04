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Во Флориде при столкновении нескольких автомобилей и большегрузов погибли 6 человек

04 января 2019 08:50
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Новости США. Массовое ДТП в американском штате Флорида привело к гибели шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще восемь пострадавших были госпитализированы с места происшествия.

Во Флориде при столкновении нескольких автомобилей и большегрузов погибли 6 человек-1

Во Флориде при столкновении нескольких автомобилей и большегрузов погибли 6 человек-3

На дороге столкнулись две легковушки и несколько большегрузов, которые перевозили дизельное топливо. В результате аварии на дорогу вылилось почти 200 литров воспламенившегося горючего.

Прибывшие к месту ЧП пожарные устранили возгорание. Правоохранители ведут расследование случившегося.

Во Флориде при столкновении нескольких автомобилей и большегрузов погибли 6 человек-6

# Авария в США # Фотофакт

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